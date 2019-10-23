Belhanda'nın eşi ve çocuğunun üzgün bir şekilde stadı terk ettiğini ancak onları tekrardan tribüne döndürdüğünü ifade eden Albayrak, "Bu futbolcular bizi iki sene üst üste şampiyon eden kardeşlerimiz. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Taraftarlarımız rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir. Aileleri bizim yanımızda oturuyor. Çok üzgün bir şekilde stattan çıktı. Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım" diye konuştu.