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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Youcef Atal'a hapis cezası - Futbol Haberleri

        Youcef Atal'a hapis cezası

        Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:54
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        Youcef Atal'a hapis cezası
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        Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan cezalandırdı.

        Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.

        Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

        Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

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