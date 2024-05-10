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        Haberler Gündem Yorgun mermi öldürdü! - Güncel haberler

        Yorgun mermi öldürdü!

        Olay, Bursa'da meydana geldi. Düğün için Bursa'ya giden muhtar gelin alma merasiminde peşpeşe tetiğe bastı. Tabancasından çıkan mermi caddede kızıyla birlikte yürüyen kadına isabet etti. Olayda kadın hayatını kaybetti. Aileye kan parası teklif ettiği iddia edilen muhtar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:25
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        Yorgun mermi öldürdü!
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        Olay, Bursa'da meydana geldi.

        Düğün için Bursa'ya giden muhtar gelin alma merasiminde peşpeşe tetiğe bastı.

        Tabancasından çıkan mermi caddede kızıyla birlikte yürüyen kadına isabet etti.

        Olayda kadın hayatını kaybetti.

        Aileye kan parası teklif ettiği iddia edilen muhtar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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