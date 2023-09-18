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        Haberler Magazin Kim der ki 60 yaşında: Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik'ten 60'ıncı yaşa özel pozlar - Öne çıkan magazin haberleri

        Yonca Evcimik'ten 60'ıncı yaşa özel pozlar

        Yonca Evcimik, 60'ıncı doğum gününde sarı bikinisi ve üzerindeki aynı renk aksesuarıyla poz verdi. Ünlü şarkıcı, "İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum..." açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 08:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:35
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        • 1

          1990'lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik, 16 Eylül'de 60 yaşına bastı. Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Evcimik, kamera karşısına geçti.

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          "YENİ YAŞA YENİ FOTOĞRAFLAR"

          Ünlü şarkıcı, sarı bikinisi ve üzerindeki aynı renk aksesuarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Yonca Evcimik, "Yeni yaşa yeni fotoğraflar... Hoş geldin 60..." dedi.

        • 3

          "İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

          Yonca Evcimik, ayrıca, "İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum..." şeklinde de konuştu.

        • 4

          KİŞİ AYNI, ETKİSİ FARKLI

          Öte yandan Yonca Evcimik, geçtiğimiz ay Ortakent'teydi. Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlenmişti. Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekmişti.

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          Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yapmıştı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        • 6

          İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...

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        BURÇLAR

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