Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği estetik operasyonu anlatıp görüntüleri yayınladı.

Evcimik, YouTube kanalında yayınladığı videoda karın gerdirme ameliyatını takipçileriyle paylaşarak öncesinde ve sonrasında çekilen kareleri yan yana getirdi.