Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yonca Evcimik mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Şarkıcı, "42 yıllık sanat hayatımda 'Yaşayan Efsane' ödülü almam beni çok mutlu etti. Hava çok soğuk. Yanlış zamanda yanlış kıyafet seçimi yaptım başka sorunuz yoksa mekana girmek istiyorum" dedi.

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