KAÇAMAK YANIT



Evcimik, konuyla ilgili "Ben de kitap yazdım, hayvanlarla ilgili. 'Var Olmak Hatır' diye. Tüm geliri sokak hayvanları için harcanıyor. Ayrıca bütün kolejlerde 2. sınıf ders kitabı olarak kabul edildik. 5 tane Arap ülkesine satıldı" şeklinde kaçamak cevap verdi.