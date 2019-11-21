Yonca Evcimik direk dansı yaptı! Yonca Evcimik: Jennifer Lopez de benden gördü - Magazin haberleri

Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Evcimik, yaptığı paylaşımlarla adeta yıllara meydan okuyor.

Direk dansı yapan ünlüler kervanına Yonca Evcimik de katıldı. Geçtiğimiz günlerde Ezhel'in AYA isimli şarkısında dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Evcimik, bu kez 2017 yılında direk dansı yaptığı görüntüleri paylaştı.

"40. YILA ÖZEL ŞOVUMDAN"

56 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına "O zaman bir throwback. 40. yıla özel şovumdan... 2017..." notunu düştü. Evcimik'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"JENNIFER LOPEZ DE BENDEN GÖRDÜ"

Bir takipçisi Evcimik'in paylaşımına, "Yonca Hanım Jennifer Lopez gibisiniz, maşallah" yorumunu yaptı. Şarkıcı ise o yoruma "Jennifer Lopez de benden gördü" yanıtını verdi.