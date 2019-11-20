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Yonca Evcimik'ten dikkat çeken dans

56 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, Ezhel'in AYA isimli şarkısında dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Evcimik'in dans videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı

20.11.2019 - 14:29 | Güncelleme: Fiskos
Yonca Evcimik

Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Evcimik, yaptığı paylaşımlarla adeta yıllara meydan okuyor.

56 yaşındaki şarkıcı, bu kez Ezhel'in AYA isimli şarkısında dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Evcimik, dans ettiği anları, "Dünden bir video. Bodrum'da kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben..." notuyla paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken şarkıcı, dansıyla kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

 

"GENÇLİK İKSİRİ Mİ İÇTİN?"

İşte şarkıcının paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- "Enerjinize hayranım"

- "Muhteşem gözüküyorsunuz"

- "Siz asla yaşlanmayacaksınız sanırım"

- "Gençlik iksiri mi içtin?"

"RAKAMLARLA HİÇ İŞİM OLMADI"

Geçtiğimiz günlerde doğum gününde Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Evcimik, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan 'Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?' sorusunun cevabı çok açık aslında.

"HER ZAMAN ENERJİK KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor!

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