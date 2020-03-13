"YALNIZ DEĞİLİM"

Evcimik, muhabirlerin "Sizi hep yalnız görüyoruz. Sebebi nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Bilemezsiniz... 'Yalnız' derken? Yalnız değilim ama özel hayatım ile ilgili konuşmam. Bu şekilde her şey güzel.