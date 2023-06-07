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Bağcılar'da yön tabelası direğine çarpan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da feci bir kaza meydana geldi. İlçede bir işçi servisi yön tabelasına çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı

Giriş: 07.06.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Bağcılar'da yön tabelasına çarpan servisteki 13 kişi yaralandı!
AA

Bağcılar'da işçileri taşıyan midibüsün yön tabelası direğine çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Mehmet A'nın kullandığı işçi servis midibüsü, Halkalı Caddesi İkitelli Kavşağı'nda kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Caddede yaşanan trafik yoğunluğu, kaza yapan midibüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

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