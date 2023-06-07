Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler ve sürücü Mehmet A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Midibüsteki sürücü ile işçilerden oluşan 13 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.