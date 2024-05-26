Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki İlayda A.'ya otomobil çarptı. Kazada genç kız, ağır yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Barış Mahallesi, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.
Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
İlayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.