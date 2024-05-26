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        Haberler Gündem Yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Güncel haberler

        Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

        Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki İlayda A.'ya otomobil çarptı. Kazada genç kız, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 03:02 Güncelleme: 26.05.2024 - 03:02
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
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        Kaza, akşam saatlerinde Barış Mahallesi, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

        Üst geçidin olmadığı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil çarptı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlayda, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        İlayda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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