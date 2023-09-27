Feribot iskelesinde yaşandı! Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu
Kocaeli'de meydana gelen bir kaza akıllara durgunluk verdi. Kentte bir sürücü, feribot iskelesinde kullandığı yolun devam ettiğini sanarak denize uçtu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu.
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DHA'nın haberine göre suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi.
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Bünyamin Okumuş idaresindeki hafif ticari araç, feribota yöneldi.
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Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.
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Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı.
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Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.
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Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
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Bünyamin Okumuş´un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı.
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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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