Yolu kapattılar, tepkilere aldırmadılar!

Olayda, Nilüfer ilçesinde bir düğün konvoyunda yer alan araçlar yolu kapattı. Araçlardan inen vatandaşlar yol ortasında davullar eşliğinde oynarken, o anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen düğün sahipleri, oynamalarına devam etti.