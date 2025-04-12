Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Kemal Baki'ye seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan Baki, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Baki'yi ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kamil Baki kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kamil Baki, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.