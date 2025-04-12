Yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kamil Baki kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kamil Baki, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.