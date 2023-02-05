AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

TIR prosedürü eşyanın normalde ithalat veya ihracatta ödenmesi gereken vergi ve harçlar ödenmeden gümrük kontrolü altında uluslararası sınırlar boyunca hareket etmesine olanak tanır. TIR prosedürünün bir koşulu, eşyanın hareketinin karayolu taşımacılığını içermesidir.

Mallar, bir ülkedeki hareket gümrük idaresinden başka bir ülkedeki varış gümrük idaresine, uluslararası kabul görmüş bir gümrük transit belgesi olan TIR karnesi kapsamında taşınır ve bu da askıya alınan vergi ve harçların ödenmesi için mali bir garanti sağlar. Garanti sistemi, şu anda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) olan uluslararası bir kuruluş tarafından yönetilmektedir.