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        Haberler Gündem Güncel Yolda gördüğü husumetlisini cipiyle ezdi | Son dakika haberleri

        Yolda gördüğü husumetlisini cipiyle ezdi

        Bursa'da, bir sürücü, yolda yürürken gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı. Cipin çarptığı adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:38
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        Yolda gördüğü husumetlisini cipiyle ezdi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Santralgaraj Mahallesi'nde 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, bir sürücü yolda yürürken gördüğü husumetlisinin üzerine cipini sürdü.

        Husumetlisini çarparak yaralayan cip sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün husumetlisine çarptığı ve kaçtığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Bursa
        #husumet
        #cip
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