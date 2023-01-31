Tüm bunlara ek olarak uçaklara yolcu sayısı kadar paraşüt eklenmesi uçağın yükünü artıracağı için de paraşüt bulundurulmaz.

Ortalama bir paraşüt, ekonomi sınıfı koltuktan daha fazla yer tutar. Üstelik daha ağırdır. Doğal olarak bu maliyet artışı, uçak biletlerine yansır.

Diğer bir neden ise uçakta paraşüt olsa bile havada giden bir uçağın kapısı kapalıyken açmaya çalışmak neredeyse imkansızdır. Basınç nedeniyle kapanan kapı açılmayacağı için paraşütle atlayamazsınız.

Sonuç olarak, yolcu uçaklarına paraşüt koymak hem pratik hem de ekonomik olarak uygun değildir.