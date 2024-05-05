Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı, sefer ertelendi
İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına Siirt Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki seferi ise ertelendi.
Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Siirt seferini yapan ve saat 08.30’da havalanan TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağın kanadına, Siirt Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı.
Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçaktan yolcular tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine teknik ekip, uçağın kontrolü için görevlendirildi.
SEFER ERTELENDİ
Saat 11.30'da yapılması planlanan Siirt -İstanbul seferi ertelendi. Yapılacak teknik incelemenin ardından seferin gerçekleşeceği öğrenildi.