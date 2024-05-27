Yolcu taksi şoförünü yumrukladı!

Bursa'da taksisine aldığı yolculardan şüphelenen H.T. (40), "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" deyince yanında oturan müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı. Taksicinin darbedildiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde, dün akşam meydana geldi. H.T. isimli taksici, 16 T 0155 plakalı aracına 2 yolcu aldı. Araca binen yolcular, bir süre farklı mahallere giderek buralardan alışveriş yaptı.

Durumdan şüphelenen H.T. yolculara, "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" dedi. Bu sözlere sinirlenen ve sürücünün yanında oturan yolcu, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" diyerek çıkıştı. Yaşanan tartışma sırasında yolcu, sürücüyü direksiyonda darbetti. O anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi. Aldığı darbeler sonucu taksici aracı durdururken, taksiden çıkan yolcular, 'Sen de dışarı çık' diyerek bağırdı. Bunu fırsat bilen H.T., aracıyla hızla uzaklaştı.

Fotoğraf: DHA

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Olay sonrası yaşadıklarını anlatan H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Madde bağımlısı olabileceğini düşündüm. Birkaç mahalleye gittik. Yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darbedildim" dedi. H.T., yaşadığı olay sonrası bugün Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.