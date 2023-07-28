Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı; 44 yaralı

        Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı; 44 yaralı

        İstanbul'a ilerleyen yolcu otobüsü, beton mikserine arkadan çarptı. Yaşanan kazada 44 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de yolcu otobüsünün aynı yöne giden beton mikserine çarptığı kazada, 2'si ağır, 44 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi ilçesinin kırsal Fethiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Ayhan Karadeniz'in kullandığı yolcu otobüsü, Mehmet Sayit Güngör yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazada, her iki aracın şoförü ili otobüsteki 42 yolcu yaralandı.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Habertürk Anasayfa