17 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un Fatih ilçesinde trafikte yol verme yüzünde tartıştığı iddia edilen 2 sürücü birbirine girdi. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavga, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, Fatih Şehremini Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilleriyle seyir halinde olan 2 sürücü, iddiaya göre trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermedi.
Çevredeki sürücülerin tepki göstermesi üzerine yoluna devam eden sürücü, ilerideki trafik ışıklarında yeniden durdu. Korna basarak öndeki sürücüye tepki gösteren diğer sürücü ardından patinaj çekerek taşkınlık yaptı. Eşinin, “gitme, yapma” diye bağırışlarına aldırış etmeyen ve öfkeden deli dönen sürücü, aracından inerek öndeki sürücünün aracına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kapıyı açan öndeki aracın sürücüsü de aşağıya indi. Kısa süre sonra iki sürücü, tekme tokat birbirine girdi. Kavga, sürücüsünün ailesinin de dahil olmasıyla git gide büyüdü.
Sopa, tekme, yumruk ve tokatlarla aldığı darbeler ve boğazının sıkılması sonucu kendinden geçen saldırgan, saldırdığı adamın aracına binerek darp edilmekten kurtulmak istedi. Ancak saldırgana karşılık veren gençlerden biri aracın kapısını iterek onu sıkıştırmaya çalıştı. Araçtan çıkartılan adam bir süre daha darp edildikten sonra çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu birbirinden ayırdı. Bir süre sonra ise çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Tüm bu yaşananlar ise yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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