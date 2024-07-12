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        Haberler Gündem Yol tartışmasında pompalı tüfek çekti!

        Yol tartışmasında pompalı tüfek çekti!

        İstanbul Pendik'te yol verme kavgasında facianın kıyısından dönüldü. Kendisine küfredildiğini duyan şahıs aracından pompalı tüfeğini çıkardı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:59
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        Yol tartışmasında pompalı tüfek çekti!
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        Pendik'te yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyunca sinirlenen şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi.

        Tüfeği gören kişi ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yol kesişiminde karşılaşan iki aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

        KÜFRÜ DUYUNCA ARACINDAN POMPALI TÜFEK ÇIKARDI

        Sözlü tartışma esnasında taraflardan biri karşısındakine küfür etti. Küfrü duyan şahıs öfkelenerek aracından pompalı tüfek çıkardı.

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        Küfür eden şahıs, pompalı tüfeği görür görmez yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakarak bir iş yerine girdi, ardından iş yerinin arka kapısından çıkıp olay yerinden uzaklaştı.

        KAÇMASINA ENGEL OLAMADI

        Tüfekli şahıs ise iş yerine girip diğer şahsı kovaladıysa da kaçmasına engel olamadı. Kaçan şahsın olay yerinde kalan arkadaşı ise tüfekli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli şahıs kısa süre sonra otomobiline binip uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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