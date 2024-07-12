Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, geçen hafta iki gün arayla denize giren Ferhat Y., Ertuğrul Kubilay ve arkadaşı Mustafa Özdemir hayatını kaybetmişti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada hafta sonu olumsuz deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde, geçen hafta peş peşe yaşanan acı olaylardan ilki, Kandıra ilçesi Çalköy Seyrek Mahallesi’nde gerçekleşti.
ARKADAŞLARI İKAZDA BULUNMUŞTU
Arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y.'den (45) bir süre sonra haber alınamadı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri Ferhat Y.'nin, tekne pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
İKİ ARKADAŞ BOĞULARAK CAN VERMİŞTİ
Arkadaş olan Ertuğrul Kubilay (36) ile Mustafa Özdemir (40) de bu olaydan 2 gün sonra Kandıra'da denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu 2 arkadaşın da cansız bedenine ulaşıldı.
HAFTA SONU 4 PLAJ YASAKLANDI
AA'da yer alan habere göre Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
CANKURTARAN UYARISI
Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.