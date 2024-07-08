Uyarılara rağmen büyük acı! İki kişi daha o ilçede boğuldu!

Kocaeli'nde, yürek yakan haber Kandıra ilçesinden geldi. Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Ertuğrul Kubilay (36) ile Mustafa Özdemir (40), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

İKİ ARKADAŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AA'da yer alan habere göre kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.