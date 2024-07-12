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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar! | Son dakika haberleri

        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!

        İstanbul Avcılar'da yeni doğmuş bebeği çöp konteynırının yanına bıraktılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:21 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:21
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        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
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        Avcılar'da çöp konteynırı yanında poşete konulmuş bebek bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Olay, Firuzköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadın, çöp konteynırının yanında bulunan bir poşetten bebek sesi geldiğini duydu. Poşeti açan kadın, yeni doğmuş bir kız bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, bebeği bırakanların bulunması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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