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        Haberler Gündem Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum! - Güncel haberler

        Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

        Manisa'nın Gölmarmara, Kırklareli'nin Babaeski, Sivas'ın Şarkışla, Bingöl, Batman'ın Beşiri, Bursa'nın Harmancık, Diyarbakır'ın Silvan, Mersin'in Erdemli ilçelerinde yangın çıktı. Sivas'ın Şarkışla, Bingöl, Batman'ın Beşiri, Bursa'nın Harmancık, Diyarbakır'ın Silvan, Mersin'in Erdemli ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Manisa'nın Gölmarmara, Kırklareli'nin Babaeski ilçelerindeki yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:43
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        Türkiye'de orman yangınları!
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        Manisa'nın Gölmarmara, Kırklareli'nin Babaeski, Sivas'ın Şarkışla, Bingöl, Batman’ın Beşiri, Bursa'nın Harmancık, Diyarbakır’ın Silvan, Mersin'in Erdemli ilçelerinde yangın çıktı.

        MANİSA

        Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Gölmarmara'nın kırsal Ozanca Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 17.08'de yaptı. Ekipler, yangına 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleyi sürdürüyor.

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        KIRKLARELİ

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çavuşköy Korusu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        SİVAS

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yukarı Mahalle Kıvrım Sokak Atatürk Kalesi etrafında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        BİNGÖL

        Bingöl'de çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Merkeze bağlı Gürpınar köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        BATMAN

        Batman’ın Beşiri ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 1000 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

        Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bin dönüm alan zarar görürken, tarladaki 200 ton saman balyası da yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        BURSA

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.

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        Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 5 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 42 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        DİYARBAKIR

        Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangında 12 bin dönüm arazi zarar gördü.

        Silvan ilçesinin kırsal Gözderesi Mahallesi yakınında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Mahalleli de traktörleriyle ekiplere yardım etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin arasında kalan 1 traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, 12 bin dönüm arazi de zarar gördü.

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        Bölgede hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        MERSİN

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel ve 3 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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