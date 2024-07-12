Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü | Son dakika haberleri

        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı.

        • 2

          A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi.

        • 3

          Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp, çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

        • 4

          İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Habertürk Anasayfa