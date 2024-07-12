Mainz 05’in Filistin’e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği El Ghazi, davayı kazandı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05’in Filistin’e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, kulübe karşı açtığı davayı kazandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi’nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, futbolcunun iş ilişkisinin feshedilmesini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktardı.

Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin avroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetti.

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Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre El Ghazi'nin 1 Kasım'daki ilk paylaşımının arkasında durması ve ifadelerini geri çekmeyeceğini yazdığı sosyal medya paylaşımını mahkemenin değerlendirdiği, 15 Ekim’deki “Denizden nehre Filistin özgür kalacak.” ifadesini içeren ve daha sonra sildiği paylaşımını ise değerlendirmediği belirtildi.