Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Mainz 05’in Filistin’e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği El Ghazi, davayı kazandı! - Futbol Haberleri

        Mainz 05’in Filistin’e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği El Ghazi, davayı kazandı!

        Bundesliga takımlarından Mainz 05'in Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, kulübüne açtığı davayı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        El Ghazi, Mainz'e açtığı davayı kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05’in Filistin’e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, kulübe karşı açtığı davayı kazandı.

        Alman basınında yer alan haberlere göre Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar verdi.

        Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi’nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, futbolcunun iş ilişkisinin feshedilmesini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktardı.

        Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin avroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetti.

        REKLAM

        Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre El Ghazi'nin 1 Kasım'daki ilk paylaşımının arkasında durması ve ifadelerini geri çekmeyeceğini yazdığı sosyal medya paylaşımını mahkemenin değerlendirdiği, 15 Ekim’deki “Denizden nehre Filistin özgür kalacak.” ifadesini içeren ve daha sonra sildiği paylaşımını ise değerlendirmediği belirtildi.

        Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim’deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

        Ancak El Ghazi, 1 Kasım’da “İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, İslamofobi'ye, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım.” şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

        Fas asıllı Hollandalı futbolcu bunun üzerine kulübe dava açmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa