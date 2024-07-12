Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin

Greyfurtun ayrıca düşük glisemik indeksi vardır. Glisemik indeks, gıdanın kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini ölçer. Düşük glisemik indekse sahip gıdaların sindirimi daha uzun sürer ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinde daha küçük ve daha yavaş bir artışa neden olur.