Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için şeker oranı düşük meyveler, ideal bir alternatif sunuyor. Şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla fark edilirken bu meyveler, tatlı ihtiyacınızı karşılamak için iyi bir yol olabilir. Peki, hangi meyveler düşük şeker oranına sahip ve sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alıyor? İşte, sizi hem tok tutacak hem de sağlıklı kalmanızı sağlayacak 7 meyve!
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Meyveler doğal şeker içerirler ancak her meyve aynı şeker oranına sahip değildir. Bazı meyvelerden çok tüketmek günlük alınması gereken şeker oranını aşabileceğinden sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden haberimizde şeker alımına dikkat edenler için daha düşük glisemik indeksli ve şeker oranı az meyveleri derledik. İşte, düşük şeker oranına sahip sağlıklı meyve alternatiflerine dair detaylar...
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1. GREYFURT
Bu ekşi meyve, özellikle kahvaltıda sıkılarak tüketilir. Greyfurt nispeten düşük şeker içeriğine sahiptir ve harika bir C vitamini kaynağıdır. Orta boy bir greyfurtun yarısı 8,5 gram şeker ve günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 43'ünü içerir.
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Greyfurtun ayrıca düşük glisemik indeksi vardır. Glisemik indeks, gıdanın kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini ölçer. Düşük glisemik indekse sahip gıdaların sindirimi daha uzun sürer ve bu nedenle kan şekeri seviyelerinde daha küçük ve daha yavaş bir artışa neden olur.
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2. ÇİLEK
Amerika Tarım Bakanlığı’na göre 1 su bardağı çilek yaklaşık 7 gram şeker içerir. Kore Aile Hekimliği dergisinde 2021 yılında yayınlanan araştırmaya göre çilek gibi düşük glisemik indeks değerine sahip meyvelerin daha fazla tüketilmesinin, tip 2 diyabetli kişilerde hemoglobin A1C seviyelerini önemli ölçüde iyileştirdiği bulundu.
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3. LİMON
Ekşi tadıyla limonun düşük şekerli meyveler arasında ilk sıralarda yer alması şaşırtıcı değil. Limon meyve başına 2,1 gram şeker ve 2,4 gram lif içeriyor. Açken limona uzanmayabilirsiniz ama ferahlatıcı bir içecek için suyunu bir bardak suya sıkabilirsiniz.
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4. KARPUZ
Tatlı ve lezzetli bir tada sahip olmasına rağmen karpuzun şekeri nispeten düşüktür. Bir fincan küp doğranmış karpuz, sadece 45 kaloridir ve 9 gram şeker sağlar. Karpuzun glisemik indeks derecesi yüksek olsa da yüzde 92'si sudur ve az miktarda karbonhidrat içerir, bu da ona düşük glisemik yük verir. Yani aşırı tüketilmediği sürece zararsızdır.
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5. PORTAKAL
Portakal, düşük şekerli bir diyete uyabilen tatlı bir turunçgildir. Bir portakal yaklaşık 13 gram şeker içerir. Bu portakaldan ayrıca 3 gram lif ve bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini için günlük değerin yüzde 70'ini alabilirsiniz. Ayrıca portakal yüksek su içeriğine sahiptir, bu da susuz kalmamanıza yardımcı olabilir.
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6. KAYISILAR
Kayısı, şeker alımına dikkat edenler için iyi bir atıştırmalıktır. İki küçük kayısı 6 gram şeker, 34 kalori ve 1,4 gram lif içerir.
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Bunun yanı sıra kuru kayısılar ise şeker bakımından biraz daha yüksek ve lif bakımından daha düşük olsa da (küçük bir dilimde 4,2 gram şeker ve 0,6 gram lif bulunur) glisemik indeks açısından yine de nispeten düşük bir seviyede yer aldığından rahatlıkla tüketilebilir ancak ölçülü tüketmekte fayda vardır.
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7. ERİK
Erikler diğer birçok meyveden daha az gram şekere sahiptir. Bir erik 7 gramdan az şeker içerir. Düşük glisemik indeksli bu meyve ayrıca sadece 30 kalori ve 1 gram life sahiptir.
Kaynak: Health, Korean Journal of Family Medicine, MedlinePlus, U.S. Department of Agriculture