Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Laura Marling'den "What He Wrote" diye bir şarkı dinlemiştim. Tekrar tekrar dinlediğimi hatırlıyorum. Zaten sadece ben değil, 42 milyon kere dinlenmiş. Bu şarkının ardından Marling benim için her zaman takip edilmeye değer bir şarkıcı oldu.

Laura bu sefer ise "Patterns" ile bize geri döndü! Geçtiğimiz yıl "Tough Life" teklisini paylaşan Laura'nın bu parçası akustik ve folk öğelerini barındırıyor.

Çok yavaş olmasa da düşük tempoda giden eser, karmaşık gitar arpejleriyle öne çıkıyor. Enstrumanların Laura'nın vokaline çift ses yapması tatlı bir ayrıntı. Laura genel olarak huzur ve içsel bir atmosfer bize sunuyor.

"Pullеd for meaning, I arched my back

And then from thе black you were born

Forward leaning at first, abstract

You soon contract into form

And now the time leaps by and starts to fly

And only then can I see

That we're patterns in repeat

And we'll always be"