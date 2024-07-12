Ciro Immobile, Beşiktaş'ta! İşte geliş saati...

Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Lazio'dan Ciro Immobile'nin transferini bitirdi.

Ciro Immobile, bu akşam saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na gelecek.

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Lazio'nun bonservis engeline takılmıştı.

Lazio 2 yıllık kontratı bulunan oyuncusu için ilk etapta yüksekten uçsa da yapılan görüşmelerin ardından bu sorun da çözüldü.