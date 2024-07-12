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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile, Beşiktaş'ta! İşte geliş saati... - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta! İşte geliş saati...

        Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitirdi. İtalyan golcü, bu akşam saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na gelecek.

        Giriş: 12.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:28
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        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
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        Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Lazio'dan Ciro Immobile'nin transferini bitirdi.

        Ciro Immobile, bu akşam saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na gelecek.

        BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLDÜ

        İtalyan oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Lazio'nun bonservis engeline takılmıştı.

        Lazio 2 yıllık kontratı bulunan oyuncusu için ilk etapta yüksekten uçsa da yapılan görüşmelerin ardından bu sorun da çözüldü.

        HÜSEYİN YÜCEL'DEN ROMA ÇIKARMASI

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        2 gündür Roma'da bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, son görüşmeleri yapıp bu transfere nokta koyarken Immobile ile birlikte bu akşam İstanbul'a gelecek.

        Immobile, sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

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