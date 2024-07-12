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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ata Emre Akman cinayetinde karar! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Ata Emre Akman cinayetinde karar!

        Balıkesir'de vahşice katledilen Ata Emre Akman cinayeti sanığı E.Ö.'ye 24 yıl hapis cezası verildi. Akman'ı azmettirdiği iddia edilen baba Orhan Ö. beraat kararıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:10
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        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
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        Balıkesir'de olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) sipariş dönüşünde E.Ö. (17) tarafından önü kesildi.

        DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ata Emre Akman hayatını kaybetti, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı.

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        OĞLUNU SAKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

        E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Ö.tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklanmıştı.

        KATİL İÇİN 18 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

        KARAR AÇIKLANDI

        Bugün görülen davada Ata Emre Akman'ın yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'ye 24 yıl hapis cezası verildi.

        Akman'ı azmettirdiği iddia edilen baba Orhan Ö. beraat kararıyla tahliye edildi.

        SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDILAR

        AA'da yer alan habere göre Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ö. ile babası Orhan Ö, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        TANIK İFADESİ DE ALINDI

        Duruşmada, bulunduğu cezaevinden tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, olaydan önce evine gelen sanık Orhan Ö'nün, Sultan D'nin evini kastederek, "Eve bir hamle olmayacak, ne olacaksa o kapının önünde olacak. Aslan gibi evlat yetiştirdim, oğlum her zamanda arkamda." gibi ifadeler kullandığını anlattı.

        Orhan Ö. ise tanığın yalan söylediğini ileri sürdü. Maktulün annesi Zuhal Akman, sanık ve oğlunun beyanlarının her aşamada çeliştiğini vurgulayarak, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

        Baba Akman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının konuşmaları sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

        Avukatların dinlenmesinin ardından tekrar söz verilen Orhan Ö, azmettirme iddiasına ilişkin, böyle bir olay gerçekleştirecek olsa kendi oğlunu değil, çevresinde bulunan başkaca kişileri kullanabileceğini dile getirdi. Sanık E.Ö. de babasının kendisini azmettirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

        ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyetince, sanık E.Ö'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

        Sanık E.Ö, ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 8 aya indirilen ceza, adli para cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ö'nün ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.

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