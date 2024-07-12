5. JASON ISAACS, OYNADIĞI KARAKTERİN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Başlangıçta Harry Potter'ın kostüm tasarımcıları Lucius Malfoy için çizgili bir takım elbise ve siyah-beyaz bir peruk seçtiler. Lucius'u canlandıran Jason Isaacs ise bu görünümü reddetti ve onun yerine bir büyücü elbisesi ve uzun beyaz saç giymeyi teklif etti. Daha sonra oyuncu, saçlarını mümkün olduğu kadar düz tutmaya çalıştığını ve bu yüzden başını sürekli geriye attığını itiraf etti. Bu hareket, Lucius Malfoy karakterine kibir kattı.