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        Haberler Magazin Doğaçlamanın gücü: Oyuncuların senaryo dışına çıkarak filme ikonik anlar kattığı 10 sahne!

        Senaryonun ötesinde: Filmlere renk katan 10 beklenmedik oyuncu performansı!

        Bazı filmler, senaryonun ötesine geçen oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin hafızasına kazınır. Bu doğaçlama anlar, hem yönetmenler hem de izleyiciler tarafından takdir edilir ve filmlere ikonik anlar katabilir. Peki, hangi oyuncular filmlerde değişiklik yaptırmak istedi? İşte, Shrek'in aksanının değiştirilmesinden Star Wars'ta mor kılıcın kullanılmasına kadar oyuncuların doğaçlama yaptıkları ve bu anların filme yansıdığı sahneler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:00
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        • 1

          Sinema dünyasında bazen en unutulmaz sahneler, oyuncuların senaryodan çıkarak doğaçlama yaptığı anlardan doğar. Bu doğaçlama anlar, yönetmenler tarafından kabul edilip filmde yer aldığında ise izleyicilere doğal çekilmiş bir an hissi sunabilir. Haberimizde filmlerin akışında ufak değişiklikler yapılan sahneleri derledik. İşte, ''Burası Sparta'' sahnesinden Titanic'teki Rose'un tükürme sahnesine kadar bazı anların arkaplanı...

        • 2

          1. GERARD BUTLER’IN ''BURASI SPARTA'' DİYE BAĞIRMAMASI GEREKİYORDU

          Kral Leonidas'ın "Burası Sparta!" sahnesi aslında planda yoktu. Yönetmene göre Butler'ın bu sözleri fısıldaması gerekiyordu. Aktör sahneyi tekrar çekmek istedi ve bu sözleri söylerkenki çığlığı setteki herkesi neredeyse güldürdü. Yönetmen ise bu çığlıktan daha çok hoşlandığı için filmde bu planlanmamış çekim kullanıldı.

        • 3

          2. TITANIC’TE ROSE'UN NİŞANLISININ YÜZÜNE TÜKÜRMESİ SAHNESİ YOKTU!

          Kate Winslet, gemideki paniğin başlangıcında karakterinin davranışının başka bir versiyonunu sundu. Senaryoya göre Rose karakterini canlandıran Kate Winslet'ın, nişanlısı Cal'a saç tokasıyla vurması gerekiyordu. Ancak Rose bunun yerine nişanlısının yüzüne tükürdü. Yönetmen Winslet'ın kararını onayladı çünkü Jack daha önce Rose'a tükürmeyi öğretiyordu ve Rose bu beceriyi hemen kullanmayı başardı.

        • 4

          3. JOAQUIN PHOENIX’İN AKLINA JOKER’İ ÇEKERKEN BUZDOLABINA GİRME FİKRİ GELDİ

          Joaquin Phoenix mutfak sahnesini çekerken aniden buzdolabının içindekileri boşaltmaya başladı ve ardından içine girip dolabın kapısını kapattı. Film ekibi şaşırdı ama çekimleri durdurmadı; Phoenix'in meslektaşları, oyuncunun bundan sonra ne yapacağını merakla bekliyordu. Filmin en güçlü anlarından biri olarak görülen sahne böyle doğdu.

        • 5

          4. SAMUEL L. JACKSON, STAR WARS’TA YÖNETMENDEN MOR BİR KILIÇ İSTEDİ

          Star Wars'un yönetmeni George Lucas kural koydu: İyi adamlar (Jedi) mavi veya yeşil ışıklı kılıçlar alırken, kötü adamlar (Sith) kırmızı ışıklı kılıçlar alır. Samuel L. Jackson ise kendi karakteri Mace Windu'ya mor renkte hafif bir kılıç verilmesini istedi. Aktöre göre bu, Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı filminin finalinde karakterinin savaşçı kalabalığı arasında öne çıkmasına yardımcı oldu.

        • 6

          5. JASON ISAACS, OYNADIĞI KARAKTERİN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

          Başlangıçta Harry Potter'ın kostüm tasarımcıları Lucius Malfoy için çizgili bir takım elbise ve siyah-beyaz bir peruk seçtiler. Lucius'u canlandıran Jason Isaacs ise bu görünümü reddetti ve onun yerine bir büyücü elbisesi ve uzun beyaz saç giymeyi teklif etti. Daha sonra oyuncu, saçlarını mümkün olduğu kadar düz tutmaya çalıştığını ve bu yüzden başını sürekli geriye attığını itiraf etti. Bu hareket, Lucius Malfoy karakterine kibir kattı.

        • 7

          6. MIKE MYERS, SHREK’İN AKSANINI DEĞİŞTİRMEKTE ISRAR ETTİ

          Shrek'i seslendiren kişi Mike Myers, seslendirmeyi Kanada aksanıyla yapıyordu. Ancak taslak versiyona baktıktan sonra Myers, Shrek'in işçi sınıfına ait olduğu anlaşıldığı için karakterinin aksanını İskoç olarak değiştirmeye karar verdi. Bu karar, animatörlere çok sayıda ek çalışma saatine ve yaklaşık 5 milyon dolara mal oldu. Ancak tüm masraflar karşılığını verdi; animasyonun yapımcısı Steven Spielberg memnun kaldı ve Shrek, 21. yüzyılın popüler kültürünün en ünlü İskoç karakterlerinden biri oldu.

        • 8

          7. CASINO ROYALE FİLMİNDEKİ YÜZME SAHNESİ AKTÖR YÜZMEK İSTEDİĞİ İÇİN EKLENDİ

          Daniel Craig, sahilde bir sahne çekilirken oyalanmaya karar verdi. Oyuncu, sığ sularda yüzüyormuş gibi yaptıktan sonra aniden ayağa kalkıp sudan çıktı. Çekimin çok güzel olduğu ortaya çıktı ve sonunda filmde kaldı.

        • 9

          8. EMMA WATSON GÜZEL VE ÇİRKİN SETİNDE KORSE GİYMEYİ REDDETTİ

          Emma Watson, karakterini daha aktif ve hareketli hale getirmeye karar verdi. Oyuncu, canlandırdığı karakter Belle'in kolayca ata binip dans edebilmesi için filmi çekerken korse giymeyi reddetti. Yönetmen kabul etti, bununla birlikte kostümlerin korsesiz de güzel ve hafif durdu.

        • 10

          9. REESE WITHERSPOON OYNADIĞI FİLMDEKİ KARAKTERİN ROLÜNÜ YENİDEN YAZDI

          Reese Witherspoon, Cruel Intentions'da Annette'i oynamak istemedi çünkü oyuncu senaristlerin yarattığı kız karakterini beğenmemişti. Witherspoon, Annette'in çok utangaç ve zayıf iradeli olduğunu düşünüyordu bu yüzden oyuncu, karakterin üzerinde bizzat çalıştı, bazı cümleler, yeniden yazdı ve sonunda derin ve çok yönlü bir karakter yarattı.

        • 11

          10. AVENGERS’IN IRON MAN’İ KENDİ ALIŞKANLIKLARINI KARAKTERİNE AKTARDI

          Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Ironman, oyuncunun atıştırmalıklara olan sevgisini miras aldı. Örneğin, aniden bir paket atıştırmalıkla sahnede belirdiğinde bu hareketi kesilmedi ve filme eklendi. Yani filmde Hulk ve Kaptan Amerika'ya uzattığı ikramlar gösterildi.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: IMDb

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