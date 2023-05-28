Tekirdağ'da bir genç, "yol vermeme" tartışmasında maganda kurbanı oldu.

Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte "yol vermeme" nedeniyle tartışıp, bir süre birbirini sıkıştıran Reşat G. (28) ile Tayfun Işık (24), araçlarından indi.

İddiaya göre Tayfun Işık tabancasını çekti. Bu sırada Reşat G. de tabancasını çıkarıp Işık'ı başından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tayfun Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.