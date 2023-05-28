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Trafikte "Yol vermeme" tartışmasında maganda kurbanı oldu! Dehşet anları kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte "yol vermeme" tartışmasında Reşat G., diğer sürücü Tayfun Işık'ı tabanca ile başından vurarak öldürdü

Giriş: 28.05.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da
DHA

Tekirdağ'da bir genç, "yol vermeme" tartışmasında maganda kurbanı oldu.

Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte "yol vermeme" nedeniyle tartışıp, bir süre birbirini sıkıştıran Reşat G. (28) ile Tayfun Işık (24), araçlarından indi.

İddiaya göre Tayfun Işık tabancasını çekti. Bu sırada Reşat G. de tabancasını çıkarıp Işık'ı başından vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tayfun Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Tayfun Işık
Tayfun Işık

Şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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