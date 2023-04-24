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Denizli'de yol kenarında cansız beden bulundu

Denizli'de yol kenarında otların arasında cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi

Giriş: 24.04.2023 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL
Yol kenarında cansız beden bulundu
AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Denizli-Sarayköy kara yolu Kumkısık Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki otların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese yönlendirilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, bölgede fren izine rastlayan jandarma, ölümün trafik kazası sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fotoğraf: İHA

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