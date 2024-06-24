Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Bolu'da Ali Rıza E., otomobilini Kalıcı Konutlar Kavşağı'nda yol kenarına park etti.

Araçtan inen Ali Rıza E., park ettiği yere tuvaletini yapmaya başladı. Ali Rıza E.'yi görenler bu sırada yoldan geçen trafik polislerine durumu bildirdi.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak istenen ve alkol testinden geçirilmek istenen sürücü Ali Rıza E. önce polise direndi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sürücü alkolmetreye üfledi. Ali Rıza E.'nin 1.81 promil alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri ceza yazdı. Alkollü araç kullanmaktan ve meskun mahalde tuvaletini yapmaktan cezai işlem uygulanan Ali Rıza E.'nin ehliyetine de el konuldu.

Ayrıca kullandığı araç ise yediemin otoparkına çekildi.