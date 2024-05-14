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        Haberler Gündem Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu - Güncel haberler

        Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kadir Bektaş, yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:15
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        Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu
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        Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi, Küçük Sanayi Sitesi karşısında Uluslararası İpekyolu kenarında meydana geldi.

        Tespih satmak için Şanlıurfa'dan gelen ve yol kenarına kurduğu çadırda yaşayan Kadir Bektaş, kendisini uyandırmak için gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Bektaş’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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