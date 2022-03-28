Yoksulluk sınırı 16 bin lirayı aştı

HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ mart ayı açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre mart ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 16.052 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 4.982 lirayla asgari ücretin 675 TL üzerine tırmandı.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 6.474 TL oldu.

AKARYAKIT FİYATI VURGUSU

Aynı araştırmanın şubat sayısında 4.552 TL, yoksulluk sınırı ise 15.139 TL olarak açıklanmıştı. Yayımlanan raporda TÜRK-İŞ "Bir yandan üst üste gelen mazot, benzin ve diğer enerji zamları bir yandan gıda maddelerindeki devam eden yüksek fiyat artışı, bir yandan da TL’nin değeri inmeye devam ederken her geçen gün zorlaşan geçim şartları yurttaşlar için can yakıcı olmakta. Akaryakıt tüm mal ve hizmetlerin fiyatında en temel girdiği olduğu için akaryakıta gelen zamlar herkesi etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.