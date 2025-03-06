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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA: 2025 YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

        YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendisinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 YÖKDİL sonuçları açıklandı! Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:17
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        • 1

          YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak YÖKDİL sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2025 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        • 2

          SON DAKİKA: YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları erişime açıldı.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

        • 3

          YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

          YÖKDİL/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025-YÖKDİL/1: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

          16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

          Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

          Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

          YÖKDİL CEVAP KAĞITLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YÖKDİL TAKVİMİ 2025

          YÖKDİL/2

          Başvuru Tarihleri:

          11.06.2025

          18.06.2025

          Sınav Tarihi:

          27.07.2025

          Sonuç Tarihi:

          15.08.2025

        • 6

          e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sınav Tarihi:

          24.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          24.05.2025

        • 7

          e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri

          Sınav Tarihi:

          25.05.2025

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          25.05.2025

        • 8

          e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          22.05.2025

          Sınav Tarihi:

          31.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          31.05.2025

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