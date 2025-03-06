YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendisinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 YÖKDİL sonuçları açıklandı! Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/...
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YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak YÖKDİL sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2025 YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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SON DAKİKA: YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
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YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.
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2025-YÖKDİL/1: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Mart 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
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YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025
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e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi:
24.05.2025
Sonuç Tarihi:
24.05.2025
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e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri
Sınav Tarihi:
25.05.2025
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sonuç Tarihi:
25.05.2025
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e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025
Sınav Tarihi:
31.05.2025
Sonuç Tarihi:
31.05.2025