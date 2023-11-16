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        Haberler Gündem YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2024 YÖKDİL başvuru tarihi...

        YÖKDİL sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM açıkladı: YÖKDİL başvuru tarihi...

        ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminin ardından YÖKDİL sınavlarının tarihleri de netlik kazandı. Söz konusu sınavlara için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday için; YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:24
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        • 1

          Her yıl 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının 2024 yılındaki sınav günleri ve başvuru tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde düzenlenen, 180 dakika süren ve 80 soru içeren YÖKDİL sınavlarına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

          Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

          Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

        • 3

          2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

          YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

          YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

        • 4

          YÖKDİL/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

          2024 YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ise 25 haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

          Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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