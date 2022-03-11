YÖKDİL İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son açıklamaları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. YÖKDİL sınavının, kar yağışı sebebiyle ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama ÖSYM tarafından yapılmadı.