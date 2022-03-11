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YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav iptal oldu mu? ÖSYM ile 2022 YÖKDİL sınavı ertelendi mi ve ne zaman olacak?

YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı iptal mi oldu?

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 başvuru süreci geride kaldı. Başvurularını yapan binlerce aday çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan oturum tarihi de merak konusu olmayı sürdürüyor. Yoğun kar yağışının ülkenin genelinde etkisini sürdürmesiyle "YÖKDİL sınavı ertelendi mi?" Sorusu araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

11.03.2022 - 14:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Senenin ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Ülkenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle YÖKDİL sınavının iptal edilip edilmediği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtı... 

  • YÖKDİL İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

    YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son açıklamaları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. YÖKDİL sınavının, kar yağışı sebebiyle ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama ÖSYM tarafından yapılmadı.

     

  • YÖKDİL SINAV TARİHLERİ
    YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

    YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
    YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı. YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde kabul edildi. YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

  • 2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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