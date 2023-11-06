YÖKDİL 2024 tarihi açıklandı! İşte YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
YÖKDİL 2024 ne zaman? Başta yüksek lisans ve doktora adayları olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Uzun süredir merak edilen YÖKDİL sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2024 YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi...
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YÖKDİL 2024 sınav tarihi belli oldu. Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere yabancı dil seviyesini tespit etmek isteyenlerin araştırdığı tarih nihayet belli oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2024 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi...
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YÖKDİL 2024 NE ZAMAN?
Yıl içerisinde iki defa yapılan YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki yani YÖKDİL/1 2024 ylında 25 Şubat Pazar günü yapılacak.
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YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 YÖKDİL/1 başvuruları 10 - 17 Ocak arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde alınacak.
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