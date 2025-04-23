BAKAN TEKİN'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

Habertürk TV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kriz anlarında kamu otoriteleri birbiriyle entegre çalışmalı. İçişleri Bakanımız AFAD'la yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz psikolojik ortam sebebiyle vatandaşlarımızın okulları ve okul bahçelerini kullanmak isteyebileceğini, bu yüzden okulların tatil edilmesinin uygun olacağını belirtince biz de değerlendirdik. Tedbir amaçlı değil İçişleri Bakanlığı'nın ve AFAD'ın çalışmalarına destek olmak açısından perşembe ve cuma günü okullarımızın tatil edilmesine karar verdik" dedi.