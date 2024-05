YÖK Başkanı Özvar: Her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli buluyorum

Aksaray Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Öğrenci Buluşması’ programı için kente gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin yeni rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özvar, "Türkiye yüksek öğretime ulaşma talebiyle bu talebe karşılık veren üniversitelerin vaktinde kurulmuş olması Türkiye’de yüksek öğretime dayalı en önemli işlerden birisidir. Türkiye’de bazı tartışmalar da yaşanıyor. Her kente üniversite kurulmasa doğru mu diye? Her ilde üniversite olmalı mı? diye. Ben bu tartışmalarda bardağın dolu tarafını görenlerden biriyim. Türkiye’de üniversitelerimizin sayılarının 200’e ulaşmasını ve her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli bulan, önemseyen ve yerinde bir yatırım olduğu düşünen hocalardan birisiyim. Bunu 30 yıllık bir hoca olarak söylüyorum" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ' Üniversitelerin bölgesel kalkınma açısından önemli olduğunu söyleyen Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üniversitelerimiz, bugün Türkiye’de bölgesel kalkınmanın ve mahalli gelişmenin önemli dinamiklerinden birisi. Öğrencilere okuma imkanının yanı sıra üniversitelerimizin öğretim elemanlarıyla bölgesine katkıda bulunması, Türkiye’deki bilime katkıda bulunması ve üretkenliğe büyük ölçüde katkı vermesi dolayısıyla, ülkemizin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesinin katkılarından birisi haline gelmiştir. Elbette bu tartışmalar yapılırken üniversitelerde kalite tartışması da olması lazım. Biz bu tartışmalarını yadsımıyoruz. Bu tartışmaların olması lazım ki öğretimde daha ileriye gidelim. Üniversitelerimizi ötekileştirmek ve taşra tabiriyle sıfatlandırmayı biz doğru bulmuyoruz. Bugün Türk üniversiteleri en doğusundan en batısına kadar en yakından takip ederseniz önemli başarılara imza atmaktadır. Artık dünyada adından söz ettiren bilim insanları sadece büyük üniversitelerimizden değil aynı zamanda yeni kurulan üniversitelerimizden de çıkmaktadır.