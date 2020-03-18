18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın gündemini değiştirip kabus haline gelen Koronavirüs nedeniyle olağanüstü günler yaşıyoruz. Ülkemizde vaka sayısındaki artış ve ilk ölüm haberinin verilmesi gözlerin yoğun bakım servislerine çevrilmesine neden oldu. Bu noktada herkesin merak etiği soru şu; Türkiye olarak koronavirüs ile enfekte olan ağır hastaları tedavi edebileceğimiz yoğun bakım servislerimiz bir kriz haline hazır mı? İtalya’da ihtiyaçları olduğu halde yoğun bakımlarda tedavi göremedikleri için çaresizlik içinde ölümü bekleyen hastaların görüntüleri hepimizi endişelendirmişti. Bu durum sadece yoğun bakım yatak sayımızı değil, ünitelerimizin uzman sağlık personeli ve tıbbi cihazlar konusunda yeterli olup olmadığı sorusunu sormamıza da neden oldu. Bu noktada konuya, “Öncelik sağlık çalışanının korunmasıdır” diyerek giren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bunun nedenini ve konuyla ilgili merak edilenleri HT Stüdyo Sağlık’ta Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’na anlattı.
Cinel’e göre bu sorunda dikkate alınması gereken en önemli şey yoğun bakım ünitelerinin akılcı kullanımı. Bu ne demektir ve yoğun bakımlarda tedavi görecek Koronavirüs hastaları ile ünitelerde görev yapan sağlık çalışanları için ne gibi avantajlar içerir? İşte aşağıda yer alan ve tüm detaylara ulaşabileceğiniz video ve bu videoda yer alan konulardan bazı satırbaşları...
*İçinde bulunduğumuz durumda yoğun bakım servisleri konusunda korku duymalı mıyız?
* Yoğun bakım servislerinde Koronavirüs hastaları ile ilgili ne tür hazırlıklar var?
* Bir hasta için yoğun bakım süreci nasıl işliyor?
* “Öncelik neden sağlık çalışanlarının korunmasıdır” deniyor?
* Hastane içi organizasyon hangi açıdan önemli görülüyor?
* “Yoğun Bakım servislerinin akılcı kullanımı” ne demek?
* “Kohard (gruplandırılmış) yoğun bakımlar” hasta ile sağlık çalışanlarına ne tür avantajlar sunuyor?
*Enfeksiyonun en ağır hali olan Sepsis ile Koronavirüs arasında nasıl bir bağlantı var?
*Yoğun bakım çalışanlarına psikolojik destek sunulması neden önemli?
*Sosyal mesafeye dikkat etmenin ne tür yararları var?
*İçinde bulunduğumuz dönemde her sağlık sorunu için hastaneye gidilmesi alışkanlığından neden vazgeçilmeli, kimler vazgeçmeli?
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