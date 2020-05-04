Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrası normalleşme planı hazırlandığını duyururken, merakla beklenen sınav tarihleri ve üniversitelerin açılış tarihine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda bakan ve kurumlarımızın katılımıyla normalleşme planı hazırladık" diyen Erdoğan, "Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler" ifadelerini kullandı.

YKS VE LGS TARİHLERİ

Erdoğan, YKS ve LGS sınavlarının tarihine ilişkin alınan kararı da duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; YKS'nin 27-28 Haziran'da, LGS'nin 20 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı'nın tarihi ise 14 Haziran olarak açıklandı.