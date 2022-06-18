Üniversite sınavı olarak da bilinen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk gün oturumu tamamlandı. Adaylar, TYT soruları karşısında ter dökerken velileri de dışarıdan onları destekledi. Öğrenciler, sınavın ardından YKS soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalara da hız verdi. TYT soru ve cevap anahtarı PDF kitapçığı, öğrenciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında öğrencilerden Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi soruları cevaplanması istenildi. Peki, TYT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2022 YKS TYT soruları ve cevapları PDF kitapçığı hakkında bilgiler...