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YKS tercih sonuçlarında geri sayım başladı! ÖSYM ile 2022 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte belli olacak?

YKS tercih sonuçlarında geri sayım başladı! ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarında geri sayım başladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından üniversite adayları tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bilindiği gibi YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz başlayıp 5 Ağutos itibarıyla sona ermişti. Peki ÖSYM ile 2022 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

08.08.2022 - 01:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Ağustos tarihine kadar YKS puanına göre tercihlerini tamamlayan üniversite adayları tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS tercih sonuçları herkesin bildiği gibi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sınav takvimi...

  • YKS TERCİHLERİ BİTTİ!

    27 Temmuz günü başlayan YKS tercihleri 5 Ağustos Cuma günü itibariyle sona erdi.

  • 2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

    Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı düşünüldüğünde, yerleştirme sonuçlarının da iki haftalık süreç içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

  • Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

  • Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

    Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

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