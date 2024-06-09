Üniversite sınavı kapsamında 3 milyonu aşkın aday zorlu YKS sorularını cevaplıyor. 8 Haziran'da tamamlanan TYT'nin ardından sıra bugün AYT ve YDT oturumlarına geldi. Milyonlarca aday AYT soruları karşısında çaba sarf ediyor. Bu bağlamda "YKS soruları nasıldı?" konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sosyal medya üzerinden YKS yorumlarını paylaşıyor ve diğer katılımcıların düşüncelerini öğrenebiliyor. Peki, bu sene YKS soruları nasıldı? YKS AYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, 2024 üniversite sınavı YKS yorumları...